Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar Mevkiinde çiftçilik yapan Bekir Kılıç (55), serasının etrafındaki duvarları naylonla örtmek istedi. Duvarın üstüne çıkan Kılıç, bastığı taş yerinden oynaması sonucu duvardan yere düştü. Yerinden oynayan kaya parçası Bekir Kılıç’ın üstüne düştü. Yakınları tarafından kayanın altından çıkarılan Kılıç, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.