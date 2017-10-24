Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında daha önceden yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.