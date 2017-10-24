Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında daha önceden yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te ByLock kullanan 3 kişi tutuklandı
24.10.2017 - 22:03 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi ByLock programı kullandığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : gaziantep,fetö,bylock,tutuklandı,
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