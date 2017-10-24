Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıbayram Mahallesi’nde komşusunun düğününü kendi evinin terasında izlerken maganda tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Zeliha Gül’ün cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan M.G. tutuklandı. Olay sonrası kızın ölümüne neden olan mermi çekirdeğini inceleyen polisler, M.G.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığını belirledi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pazar gecesi saat 22.00 sıralarında komşudaki düğünü izlemek için kendi evlerinin teras katına çıkan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeliha Gül, düğünde açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.