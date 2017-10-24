Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen Ahmet Zeki A. (56), Yahya A. (41), Mehmet Y. (41), Barış Ö. (37), Ersin T. (28), Ubeydullah Y. ve Erkan R., Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Zeki A., Yahya A., Mehmet Y., Barış Ö. ve Ersin T. tutuklanırken, Ubeydullah Y. ve Erkan R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdurrahman R. (30) ve Murat Ö. (52) hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.