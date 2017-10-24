Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen Ahmet Zeki A. (56), Yahya A. (41), Mehmet Y. (41), Barış Ö. (37), Ersin T. (28), Ubeydullah Y. ve Erkan R., Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Zeki A., Yahya A., Mehmet Y., Barış Ö. ve Ersin T. tutuklanırken, Ubeydullah Y. ve Erkan R. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdurrahman R. (30) ve Murat Ö. (52) hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.
Balıkesir'de PKK propagandası yapan 5 kişi tutuklandı
24.10.2017 - 22:53 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 22:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Etiketler : balıkesir,pkk,terör,operasyon,tutuklandı,
514067 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514067.aspx
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