Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül E. (47) aynı evi paylaştığı erkek arkadaşı tarafından darbedildiği öne sürdü. Sinir krizi geçiren kadın, kaldırım taşıyla evin camlarını kırdı, eşyaları da dışarı attı. Ayşegül E'yi bir kadın polis memuru teselli etti. Kadını darbettiği öne sürülen kişi olay yerinden uzaklaştı. Kadın, polis merkezine giderek erkek arkadaşından şikayetçi oldu.