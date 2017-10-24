Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül E. (47) aynı evi paylaştığı erkek arkadaşı tarafından darbedildiği öne sürdü. Sinir krizi geçiren kadın, kaldırım taşıyla evin camlarını kırdı, eşyaları da dışarı attı. Ayşegül E'yi bir kadın polis memuru teselli etti. Kadını darbettiği öne sürülen kişi olay yerinden uzaklaştı. Kadın, polis merkezine giderek erkek arkadaşından şikayetçi oldu.
Adana'da bir kadın aynı evi paylaştığı erkek arkadaşından dayak yedi
24.10.2017 - 23:01 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadının erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edildi.
Etiketler : adana,kadına şiddet,dayak,haberler,
514069 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514069.aspx
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