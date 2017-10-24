Saat 21.30 sıralarında, Darıca Pirireis Mahallesi Tuzla Caddesi Yaman Sokak'ta bahçe içerisindeki gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevre binalarda oturanların ifadesine göre gecekondu da bazı kişilerin yaşadığı, alevlerin yükselmesiyle birlikte evi terk ettikleri belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'de bir gecekondu yandı
24.10.2017 - 23:44 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler : kocaeli,darıca,yangın,gecekondu,
514077 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514077.aspx
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