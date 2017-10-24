Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde örgüte yakınlığıyla bilinen bir dershanenin ortakları ve çalışanları hakkında açılan davada 6 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuksuz yargılanan O.E. ve İ.İ. ile tutuklu sanıklar M.A.T, İ.Ş. ve H.R.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan E.K. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık H.R.K. savunmasında, "Ben işim için para için çalıştım. Öğretmen ya Milli Eğitim Bakanlığında yada özel sektörde çalışmak zorunda. Çok zor durumdayım, psikolojim alt üst oldu. Benim arkamda duran kimse yok. Beraatimi talep ediyorum. Ben gerekli cezamı çektiğimi düşünüyorum." dedi.



M.T.A. ise FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia ederek "Terör örgütü üyeliği ile suçlanmak çok ağır bir şey. Bunu kaldıramıyorum." diye konuştu. Diğer sanıkları ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, İ.Ş, H.R.K, E.K, ve İ.İ'ye 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık uygulanan M.A.T'ye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek sanıkların hükümle birlikte tahliyelerine karar verdi. O.E'nin ise adli kontrolü kaldırıldı.