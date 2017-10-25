Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Ereğli Sokak'ta bir apartman inşaatında çalışan sıva ustası Engin Afşar, 5. katın dış sıvasını yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Afşar, ağır yaralandı. Olayı gören diğer çalışanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından, Afşar'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Afşar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti
25.10.2017 - 00:06 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Etiketler : tekirdağ,iş kazası,inşaat işçisi,
514080 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514080.aspx
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