Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Ereğli Sokak'ta bir apartman inşaatında çalışan sıva ustası Engin Afşar, 5. katın dış sıvasını yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Afşar, ağır yaralandı. Olayı gören diğer çalışanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından, Afşar'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Afşar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.