Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre komşuları bir süredir, Selçuklu Mahallesi Mehmetçik Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Naibe Eraydın’a (75) ulaşamadı. Eraydın’ın kapıya ve telefonlara cevap vermemesinden şüphelenen komşuları, eve girdi. Yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde bulan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eraydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin şüpheli ölüm tespiti üzerine polis olay yeri inceleme ekibi tarafından evde kriminal inceleme yapıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.