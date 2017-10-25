Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, hasta yakını Kadir S. annesini hastaneye getirip, hasta kabulde sıra numarası aldı. Bir süre geçtikten sonra kendisine sıra gelmeyince Kadir S. sinirlenerek hasta kayıt görevlisi Ferhat K.’nin üstüne yürüdü. Kavganın büyümesiyle Kadir S. cebinden bıçağını çıkartarak Ferhat K.’yı iki yerinden bıçakladı. Olayı gerçekleştiren Kadir S. hastane polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ferhat K’ın ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Hastane polisi zanlı Kadir S.’yi karakol ekiplerine teslim ettiği sırada, zanlının annesi sinir krizi geçirerek hastane önünde bayıldı. Sağlık ekipleri sedye ile yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Bu sırada hastane güvenlikleri olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına zorluk çıkarırken, kameralarını elleriyle kapatarak engel olmak istedi.