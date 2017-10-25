Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan A.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve şoför olan A.S., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.