FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan A.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve şoför olan A.S., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Nevşehir'de FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
25.10.2017 - 00:15 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Etiketler : nevşehir,fetö,tutuklandı,
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