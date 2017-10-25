Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen aralıklı sağanağın öğleden sonra etkisini artırması ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile metrekareye 25-50 kg yağış bırakması tahmin edilmektedir." denildi.

Açıklamada sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.