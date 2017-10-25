Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, gece saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinde havaalanından Karapürçek istikametinde seyreden 06 FPY 11 plakalı otomobil, sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.’yi (79) görememesi sonucu, yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan H.G., yolun ortasına düşerek hareketsiz bir şekilde yatmaya başladı.

Aracını yol kenarına park ederek şahsın yanına gelen sürücü 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın oracıkta hayatını kaybettiğini tespit etti. H.G.’nin cansız bedeninin bulunduğu yoldaki şeritleri trafiğe kapatan polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik güvenliği aldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayı haber alarak gelen cenaze yakınları, H.G.’nin cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.