Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini artıran gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Narenciye Mahallesi'nde yıldırımın isabet ettiği kafede hasar meydana geldi. İş yeri sahibi Ali Fuat İşitemiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dış bölümdeki müşterileri kafeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra şiddetli yağışın başlamasıyla olayın yaşandığını söyledi.

Çok korktuklarını belirten İşitemiz, kafenin kapalı alanındaki müşterilerle dışarı çıktıklarında, yıldırım yüzünden çatıda ve masada hasar olduğunu gördüklerini ifade etti.

Mavikent Mahallesi'nde ise su baskını ve hortum seralarda hasara yol açtı. Mahalle Muhtarı Adem Karataç, kendilerine gelen ihbarlar doğrultusunda seralarda hasar tespiti yapılacağını bildirdi.