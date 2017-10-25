Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Akça Sokağı'nda, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilerek yeniden yapılması için yıkılması beklenen iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde bazı eski eşyaların bırakıldığı öğrenilen evdeki alevler kısa sürede yanında bulunan iki binaya ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Dudullu ve Yenidoğan itfaiye istasyonlarından görevliler yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Evlerden birinin tamamen, ikisinin ise kısmen yandığı belirlendi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.