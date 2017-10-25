Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Akça Sokağı'nda, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilerek yeniden yapılması için yıkılması beklenen iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde bazı eski eşyaların bırakıldığı öğrenilen evdeki alevler kısa sürede yanında bulunan iki binaya ulaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Dudullu ve Yenidoğan itfaiye istasyonlarından görevliler yangına müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Evlerden birinin tamamen, ikisinin ise kısmen yandığı belirlendi.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Sancaktepe'de korkutan yangın
25.10.2017 - 05:15 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 05:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sancaktepe'de kentsel dönüşüm için tahliye edilen bir binada çıkan ve yine boş durumdaki iki binaya sıçrayan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Akça Sokağı'nda, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilerek yeniden yapılması için yıkılması beklenen iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde bazı eski eşyaların bırakıldığı öğrenilen evdeki alevler kısa sürede yanında bulunan iki binaya ulaştı.
Etiketler : sancaktepe,yangın,
514108 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514108.aspx
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