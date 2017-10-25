Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul hava durumu haberleri burada. İstanbul yağış ne kadar sürecek? İstanbul’da günlerdir devam eden güneşli hava, dün sabah yerini yağmura bıraktı. Gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak. Kentte, yalnızca cuma günü güneşin kendini göstereceği tahmin ediliyor. Yağışa rağmen hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Buna göre, kentte uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında önemli farklılık öngörülmüyor.



İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da hava sıcaklığının bugün en düşük 14, en yüksek 19 derece; yarın ise en düşük 13, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Yağışların Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor.

YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE DEVAM EDECEK

Yağışların; Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzey, Tekirdağ ve Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte iç bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28