Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Jandarma ekipleri, Bağcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul İli genelinde uyuşturucu hap satışı yapan M.Ç. isimli bir kişiyi takibe aldı. Şahsın Bağcılarda bulunan bir çay ocağında bulunduğu ve burada elinde bulundurduğu hapların satışını yapacağından şüphelenen ekipler, söz konusu adreste arama yaptı. Jandarma ekipleri, kırmızı renkli bir spor çanta içerisinde toplam ağırlığı 20 kilo 200 gram olan 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.Ekipler çay ocağı sahibi M.E. ile M.Ç isimli şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen iki şüpheliden çay ocağı sahibi M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.