Sabah saatlerinde Keçiören İncirli Mahallesi Mehmet Altanlar Sokak'taki apartman dairesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yangının doğalgazdan kaynaklandığı belirtilirken itfaiye ekipleri olay yerinden çalışmalarını sürdürüyor.