Sabah saatlerinde Keçiören İncirli Mahallesi Mehmet Altanlar Sokak'taki apartman dairesinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yangının doğalgazdan kaynaklandığı belirtilirken itfaiye ekipleri olay yerinden çalışmalarını sürdürüyor.
Başkent'te yangın paniği
25.10.2017 - 09:37 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Keçiören'de bir apartman dairesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Başkent,
514162 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514162.aspx
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