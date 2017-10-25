Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.45'te Ataşehir'deki Fenerbahçe Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe-Anadolu Efes takımları arasında oynanacak Turkish Airlines Euroleague müsabakası ile ilgili saat 18.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmı, Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi-Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılırken, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirilecek.