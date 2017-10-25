Şu ana kadar herhangi bir su baskınının yaşanmadığı kentte etkili olan yağış, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini de artırdı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın bugün ve yarın aralıklarla zaman zaman kuvvetlenerek devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.
Edirne’de sağanak yağış etkili oldu
25.10.2017 - 11:28 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’de, sabah saatlerinden bu yana etkili olan ve zaman zaman kuvvetini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Etiketler : Edirne,sağanak yağış,
514200 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514200.aspx
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