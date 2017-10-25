Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu ana kadar herhangi bir su baskınının yaşanmadığı kentte etkili olan yağış, Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini de artırdı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın bugün ve yarın aralıklarla zaman zaman kuvvetlenerek devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.