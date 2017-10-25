Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezine bağlı Oğul köyünün kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde toprağa gömülü vaziyette 700 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Hakkâri’de toprağa gömülü mühimmat bulundu
25.10.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri’de devam eden operasyonlarda toprağa gömülü vaziyette 700 adet uçaksavar mermisi bulundu.
Etiketler : Hakkâri,uçaksavar mermisi,PKK,
514206 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514206.aspx
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