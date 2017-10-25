Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezine bağlı Oğul köyünün kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde toprağa gömülü vaziyette 700 adet uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.