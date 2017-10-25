Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından yürütülen 'Ben de Yaparım' Projesi kapsamında yüksek irtifalardan görüntü ve veri toplamaya yarayan, Yüksek İrtifa Görüntüleme Sistemi Projesi'nin ikincisi de başarı ile tamamlandı.

UZAYI GÖRÜNTÜLEDİLER

5 liseden 20 öğrenci, proje kapsamında aldıkları eğitimin ardından görüntüleme sistemini tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Talas ilçesinde bulunan Paraşüt İniş Pisti'nde balonu uzaya gönderen öğrenciler, sistem sayesinde uzayı görüntüledi.

KAYSERİ'DEN GÖNDERİLEN BALON KAHRAMANMARAŞ'A DÜŞTÜ

2 saat 15 dakika havada kalan yüksek irtifa balonu, bırakıldığı yerden yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bulunan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca köyü yakınlarına düştü. Kayseri'den hareket ederek sistemin düştüğü yere giden liseli öğrenciler, sistemin bulunması ile büyük sevinç yaşadı.

Yüksek irtifa balonuna bağlı olan kutunun içerisinde yer alan kameranın uzaydan çektiği görüntüler ise, izleyenleri büyüledi. Balon sayesinde, 33 kilometre yüksekten görüntü alınırken, hava sıcaklığının da -49'a kadar düştüğü gözlendi.Proje hakkında bilgiler veren TÜGVA İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, "2015 yılında başlayan Bende Yaparım Projesi'nin devamını gerçekleştiriyoruz. Yüksek İrtifa Projesi kapsamında balonunun ikincisini gökyüzüne bırakacağız. Yüksek irtifada 2016 yılında yaptığımız bir çalışmaydı. 2016 yılında yaklaşık 2 saat 15 dakika süren ve 100 bin feete çıkan balonumuzu gönderdik. Balonu da Yeşilhisar ilçesinde bulmuştuk. Öğrenci arkadaşlarımızın bir takım teknolojiler hakkında tecrübe sahibi olmasını istiyoruz. Bazı projeleri kendi ellerine alıp başlamalarını ve bitirmelerini istiyoruz. Bir işi yaparken çıkabilecek problemleri kendileri aşmaları gibi tecrübeler elde etmeleri çok önemlidir. Bunu da bu sene liseli kardeşlerimize yapıyoruz. Çeşitli liselerden katılan arkadaşlarımız var. İnşallah öğrenci arkadaşlarımızla beraber güzel bir çalışma olacak. Onların bu faaliyetten en fazla şekilde faydalanmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.