Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi D-817 karayolunda A.U. idaresindeki 01 AUA 27 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Rıdvan Rahhal’in (35) kullandığı elektrikli bisiklet un fabrikası mevkisinde çarpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrikli bisiklet sürücüsü Rahhal’in hayatını kaybettiği belirlenirken aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Huda Abdullah, 4 yaşındaki kızları ile hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Dörtyol Devlet Hastanes’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralan Rahhal’ın eşi Huda Abdullah da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaşında küçük kızın ise tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.