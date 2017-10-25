Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi üzerinde M.D. (35), sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edildikten sonra yaklaşık 1 saat boyunca kriz geçirdi. Elleri ve yüzü suyla yıkanan M.D., ayıldıktan sonra iş arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Samsun’da amatör kameraman Tolga Arslan tarafından kaydedilen dehşet dolu görüntüde, uyuşturucuyu kullanan gencin krize girmesi görülüyor. Vücudu istemsiz bir şekilde yerde savrulan genç, polisler ve çevredekiler tarafından zorlukla sakinleştirilmeye çalışılıyor.
Sentetik uyuşturucu içtiği iddia edilen kişi kriz geçirdi
25.10.2017 - 12:39 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da, sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişinin kriz görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sentetik uyuşturucu,
514222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514222.aspx
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