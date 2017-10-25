Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’da iki hafta arayla yağan yağmur hayatı adeta felç etti. Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak, Çevre Yolu Ticaret Lisesi Kavşağı’nın tıkanmasına neden oldu. Karayolları tarafından inşaatı devam eden ve trafiğe kapalı olan üst geçitlerden akan yağmur suyu adeta şelaleye dönüştü. Yola dökülen yağmur suları sürücelere zor anlar yaşattı.İki hafta önce yağan yağmurda da Çevre Yolu üzerinde bulunan alt geçitler göle dönerken bir araç suya batmış şoförü ise yüzerek canını zor kurtarmıştı.