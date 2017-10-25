Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 20 K 6337 plakalı arazöz, bakım yaptırmak için Denizli’ye getirildiği sırada Denizli- Antalya karayolu Gökpınar Göleti yakınlarında, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, şoför Özkal İnal’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen arazözün şoförü Özkan İnal ile yanındaki orman yangını söndürme işçileri Harun Ceray ve Birol Umul'u araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaraların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.