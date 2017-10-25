Edinilen bilgiye göre, Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 20 K 6337 plakalı arazöz, bakım yaptırmak için Denizli’ye getirildiği sırada Denizli- Antalya karayolu Gökpınar Göleti yakınlarında, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, şoför Özkal İnal’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen arazözün şoförü Özkan İnal ile yanındaki orman yangını söndürme işçileri Harun Ceray ve Birol Umul'u araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaraların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Arazöz kaygan yolda devrildi: 3 yaralı
25.10.2017 - 13:47 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne ait 20 K 6337 plakalı arazöz, bakım yaptırmak için Denizli’ye getirildiği sırada Denizli- Antalya karayolu Gökpınar Göleti yakınlarında, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, şoför Özkal İnal’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen arazözün şoförü Özkan İnal ile yanındaki orman yangını söndürme işçileri Harun Ceray ve Birol Umul'u araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Denizli,
514238 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514238.aspx
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