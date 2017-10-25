Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Yalova ve Kocaeli'de bugün öğleden sonra, Sakarya'da ise akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteorolojiden üç il için kuvvetli yağış uyarısı
25.10.2017 - 14:30 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Yalova ve Kocaeli'de bugün öğleden sonra, Sakarya'da ise akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Meteoroloji,hava durumu,
514251 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514251.aspx
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