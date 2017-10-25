Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin Akçakale bağlantı yolundaki köprülü kavşakta meydana geldi. Mardin istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet A.’nın kullandığı 63 H 0174 plakalı şehir içi halk otobüsü, Karaköprü istikametinden Akçakale istikametine gitmekte olan Canan A.’nın kullandığı 63 K 9318 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken sıkışan kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüsün çarptığı otomobilin arka koltuğundaki pusette bebek olduğu, kazadan kısa bir süre önce kreşe bırakıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.