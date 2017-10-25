Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin Akçakale bağlantı yolundaki köprülü kavşakta meydana geldi. Mardin istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet A.’nın kullandığı 63 H 0174 plakalı şehir içi halk otobüsü, Karaköprü istikametinden Akçakale istikametine gitmekte olan Canan A.’nın kullandığı 63 K 9318 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken sıkışan kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüsün çarptığı otomobilin arka koltuğundaki pusette bebek olduğu, kazadan kısa bir süre önce kreşe bırakıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halk otobüsü otomobile çarptı: 3 yaralı
25.10.2017 - 14:32 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da halk otobüsünün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken otomobilde sıkışan kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralanan annenin bebeğini kreşe bırakıp iş yerine dönerken kaza geçirdiği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Mardin Akçakale bağlantı yolundaki köprülü kavşakta meydana geldi. Mardin istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Mehmet A.’nın kullandığı 63 H 0174 plakalı şehir içi halk otobüsü, Karaköprü istikametinden Akçakale istikametine gitmekte olan Canan A.’nın kullandığı 63 K 9318 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken sıkışan kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüsün çarptığı otomobilin arka koltuğundaki pusette bebek olduğu, kazadan kısa bir süre önce kreşe bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,
514254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514254.aspx
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