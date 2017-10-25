Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da beklenen sağanağın bugün öğleden sonra etkisini artıracağı bildirildi. AKOM da İstanbul için 'kuvvetli' yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların öğleden sonra etkisini artıracağı ve gece yarısına kadar kuvvetli poyraz ile birlikte metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

PROF. ŞEN O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ VE UYARDI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış için önemli bir tahminde bulundu:

"İstanbul Kuzeyden CB (kümülonimbus) bulutları ile kuşatıldı. Akşama doğru taarruza geçecekler. İstanbul'un kuzey batısında şu an itibarıyla 8 CB bulutu mevzilenmiş durumda. Her birinde metrekareye 50 kg yağış bırakacak su var.”