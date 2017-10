Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ana sınıfı öğretmeni T.D. ile avukatı hazır bulundu.T.D, savunmasında, emniyet müdürü eşi M.İ.D'nin de aynı suçlamadan yargılandığını ve halen tutuklu bulunduğunu söyledi.ByLock programını kullanmadığını ileri süren T.D, "Eşim zaman zaman benim telefonumdan arkadaşlarıyla görüşmeler yapmış. ByLock kullandığım öne sürülen tarihte ben hamileydim. Telefonla sağlık açısından uğraşmıyordum. Kullandığım telefon daha sonra düştü ve bozuldu." diyerek kendini savundu.

T.D, mahkeme başkanının telefonundan ByLock programına 2 bin 266 kez girildiğini sorması üzerine, "Bundan bilgim yok, bu mümkün değil." cevabını verdi.Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan (MKEK) emekli tutuksuz sanık M.E. katıldı."Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan M.E, savunmasında, firari sanık MKEK çalışanı M.Y. ile görev yaptığını ancak şu anda nerede olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Çok önceleri M.Y'nin daveti üzerine birkaç kez toplantılara katıldığını anlatan M.E, "Sonra bana ters geldi ve katılmadım. En son 2013 yılında gazete aboneliğim vardı. M.Y. bana kendi kullandığı hattın süresinin yetmediğini söyledi ve benden hat almamı istedi. Ben de aldım. İllegal bir işte kullanacağını düşünmedim. Hattın faturalarını ben ödemedim. Sadece 2015 yılında son faturayı ödedim ve hattı kapattım. M.Y. bana emekli paramı Bank Asya'ya yatırmamı söyledi ancak ben yatırmadım. Üç çocuğum da onların dershanesine gitti. 2013 yılından önce 3-5 kez kurban bağışında bulundum." diye konuştu.

M.E, Mahkeme Başkanının ByLock programına 2 bin 416 kez girildiğini hatırlatması üzerine, "ByLock çıkan hattı kendim kullanmadım. M.Y'ye aldığım hat." dedi.Mahkeme heyeti, adli kontrol tebdirleri kapsamında imza atan sanığın bu tedbirinin kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.Aynı mahkemedeki başka bir duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık N.B. ile avukatı hazır bulundu.Sanık ve avukatının savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.