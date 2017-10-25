Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle için tören düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Sümer Camisi'nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgenaral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, bölge illerinin valileri, jandarma komutanları, emniyet müdürleri, kaymakamlar, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı.

Ağabeyinin fotoğrafına sarıldı



Törende, şehit ağabeyinin üniformasını giyen Hilal Dicle, cenaze mangasının elinde bulunan ağabeyinin fotoğrafından gözünü ayırmadı. Ağabeyinin fotoğrafına sarılıp öpen Halil Dicle, fotoğrafı almaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çekene Dicle, güçlükle sakinleştirildi.Şehidin naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cami çıkışına kadar omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konularak İstasyon Caddesi'nden kortej eşliğinde defnedileceği Hava Şehitliği'ne götürüldü. Kortejde vatandaşlarca "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı. Şehitliğe getirilen naaş, burada dualar ve özgeçmişinin okunmasının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ağıtlar yakan Şehidin annesi Kamile Dicle, “Beni götürmeyin oğlumun yanından. Çıkarın Bilalimi” diyerek, feryat etti. Naaşın defnedilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, baba Adnan Dicle’ye, Türk bayrağı verildi.