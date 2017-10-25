Edirne'de, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği" suçundan tutuklu müvekkilini ziyarete gelen avukatın üzerinde telefon şarj cihazı ve kablosu bulundu.Alınan bilgiye göre, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan tutuklu bulunan M.G'yi ziyarete gelen avukat H.M'nin X-ray cihazı ile üzerinde yapılan aramada, ceketinin cebinde telefon şarj cihazı ve şarj cihazı ele geçirildi.H.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Cezaevine giden avukatta şarj cihazı bulundu
25.10.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklu müvekkilini ziyarete gelen avukatın üzerinde telefon şarj cihazı ve kablosu ele geçirildi.
Etiketler : Edirne,FETÖ,
514284 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514284.aspx
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