Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği" suçundan tutuklu müvekkilini ziyarete gelen avukatın üzerinde telefon şarj cihazı ve kablosu bulundu.Alınan bilgiye göre, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan tutuklu bulunan M.G'yi ziyarete gelen avukat H.M'nin X-ray cihazı ile üzerinde yapılan aramada, ceketinin cebinde telefon şarj cihazı ve şarj cihazı ele geçirildi.H.M. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.