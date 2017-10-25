Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyesine ait ekipler su baskını meydana gelen mahallelerde vatandaşlara yardımcı olurken tıkanan yağmur suyu giderlerinin açılması için de çalışma yaptı. Side Mahallesi Kemer Bölgesinde bulunan kanalizasyon terfi hattının sel sularından görevini yapamaması nedeniyle terfi istasyonunun bulunduğu bölgedeki giderden yola akan kanalizasyon etrafa kötü bir koku yayılmasına neden oldu. Mahalle sakinleri her yağmurda böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek tepki gösterdi. Pazar yerinde iş yerlerinin gölgelikleri çökerken, kapalı çarşıdaki iş yeri sahiplerini tahliye borusundan akan su zor durumda bıraktı.

Sorgun Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan Gökhan Özden’e ait evi tuvaletten gelen kanalizasyon suyu bastı. Ev sahipleri belediyelerin yardım taleplerine kulak asmadığını iddia ederken komşularının yardımıyla suları kovalarla dışarı boşalttı. Zeminde kalan suların boşalması için de evin zemininde bazı yerler matkapla delindi.Evlerindeki eşyaların lağım suları nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirten Yazgül Özden "Evimizin durumu içler acısı, belediyeler yardım talebimize olumlu yaklaşmadı. Bu bizim suçumuz değil. Bugüne kadar da çok kez şiddetli yağmur yağmasına rağmen böyle bir durumla hiç karşılaşmadık. Kanalizasyon bir yerlerden tıkanmış olmalı ki geri tepti ve bizim evimizi bastı. Evimizde hiçbir eşyamızı kullanma imkanı yok. Allah’tan gece böyle bir olay yaşamadık. Çocuğumuz zemini yerde olan park yatakta yatıyor. Su sesini duymaz ve daha acı bir olay yaşayabilirdik" dedi.Diğer taraftan Manavgat’ın bazı mahallelerinde ekili alanlar ve hayvanların sular altında kaldığı belirtildi.