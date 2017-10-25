Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğünde inanılması zor bir olay yaşandı. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen düğünde damat, davetlilere nikah şekeri yerine yüzlerce iPhone 8 hediye etti.



YÜZLERCE iPHONE DAĞITILDI

Düğünün bir davetlisi tarafından çekilip paylaşılan videoda, görevlilerin tepsilerle hediye paketi haline getirilmiş yüzlerce iPhone 8'i müzik eşliğinde salona getirdiği görülüyor.