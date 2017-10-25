Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğünde inanılması zor bir olay yaşandı. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen düğünde damat, davetlilere nikah şekeri yerine yüzlerce iPhone 8 hediye etti.
YÜZLERCE iPHONE DAĞITILDI
Düğünün bir davetlisi tarafından çekilip paylaşılan videoda, görevlilerin tepsilerle hediye paketi haline getirilmiş yüzlerce iPhone 8'i müzik eşliğinde salona getirdiği görülüyor.
Yok böyle damat! Düğüne katılan herkese iphone 8 dağıttı
25.10.2017 - 18:35 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğünde damat düğüne katılan herkese iPhone 8 hediye etti.
Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen bir düğünde inanılması zor bir olay yaşandı. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen düğünde damat, davetlilere nikah şekeri yerine yüzlerce iPhone 8 hediye etti.
Etiketler : damat,düğün,iPhone 8,
514314 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514314.aspx
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