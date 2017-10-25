Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur, İstanbul’da da etkisini gösteriyor. Yağıştan İstanbul’daki hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Kötü hava koşulu nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştirmeye hazırlanan uçaklar arasındaki mesafe uzatıldı. CB (kümülonimbus) olarak tabir edilen elektrik yüklü yağmur bulutlar nedeniyle çok sayıda uçak havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri hava trafiğini düzenlemek adına yoğun çaba sarf etti.
İstanbul'da yağmur hava ulaşımını olumsuz etkiledi
25.10.2017 - 18:50 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da etkili olan yağmur, hava ulaşımında gecikmelere neden oluyor. Atatürk Havalimanı’na inmek için alçalan çok sayıda uçak, bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.
Etiketler : istanbul,yağmur,sağanak,haberler,
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