Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara bölgesini etkisi altına alan sağanak yağmur, İstanbul’da da etkisini gösteriyor. Yağıştan İstanbul’daki hava trafiği de olumsuz yönde etkilendi. Kötü hava koşulu nedeniyle havalimanına iniş gerçekleştirmeye hazırlanan uçaklar arasındaki mesafe uzatıldı. CB (kümülonimbus) olarak tabir edilen elektrik yüklü yağmur bulutlar nedeniyle çok sayıda uçak havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlileri hava trafiğini düzenlemek adına yoğun çaba sarf etti.