Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek, şehrin bazı kısımlarında su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar Kaynarca ilçesini de vurdu. Kaynarca Konak Mahallesi üzerinde bulunan Seyran Deresi aşırı yağış dolayısı ile taştı. Derenin taşması sonucu civarda bulunan yollar adeta göle döndü. Su birikintilerinde mahsur kalan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Derenin taşması sonucu bazı işyerlerini de su bastı.