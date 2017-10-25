Sart Mahallesi Mezarlık Mevkii'nde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını öğrenen jandarma, operasyon düzenledi. Kazı yaparken suçüstü yakalanan M.G. (50), M.Y. (55), M.Y.(51) ve A.B. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere ise el kondu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Antik kentte kaçak kazı yapanlar gözaltına alındı
25.10.2017 - 19:30 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki antik Sardes Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Etiketler : kaçak kazı,antik kent,haberler,
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