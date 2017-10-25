Edinilen bilgiye göre, Gediz ilçe merkezi istikametine gitmekte olan Mirza Dayı yönetimindeki 67 LN 553 plakalı otomobil, Ahmet Özcan idaresindeki 43 HF 629 plakalı otomobille çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan yolcular Adalet Özcan, Yaşar Uludağ, Esma Uludağ ve Şenol Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı
25.10.2017 - 20:54 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Gediz Pazaryeri Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gediz ilçe merkezi istikametine gitmekte olan Mirza Dayı yönetimindeki 67 LN 553 plakalı otomobil, Ahmet Özcan idaresindeki 43 HF 629 plakalı otomobille çarptı. Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan yolcular Adalet Özcan, Yaşar Uludağ, Esma Uludağ ve Şenol Yıldırım yaralandı.
Etiketler : gediz,kütahya,
514340 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514340.aspx
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