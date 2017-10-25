Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani Safranbolu Karayolu Kavak mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama iddiasıyla meydana gelen kazada Abdullah U.’nun (47) kullandığı 34 T 0705 plakalı otomobil, Rıfkı Ö. idaresindeki 78 SK 610 plakalı panelvan minibüs ve Saffet K. kontrolündeki 78 AZ 920 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası panelvan minibüs takla atarak ters dönerken, diğer iki otomobil ile yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hurda yığınına dönen otomobil sürücü Abdullah U. araç içinde sıkışarak can verdi. Kazada Rıfkı Ö., Mehmet Ö. ve Hanım Ö. ile Saffet K. ve Nazmi G. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Safranbolu ve Eflani Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Otomobil içinde sıkışarak can veren sürücünün cansız bedeni ise AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.