Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymapaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi mevkii D-110 karayolunda akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şanlı yönetimdeki 06 P 7114 plakalı otomobil, Malkara ilçesi istikametine giderken, yoğun sis ve yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ümit Şanlı ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir bayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulanslarla olay yerinden alınan cenazeler, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.