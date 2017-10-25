Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten Doğubayazıt İlçe Polis Merkezi'ne ait zırhlı araç, ilçedeki Iğdır Dört Yol kavşağında devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 polisten biri hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.