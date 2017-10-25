Alınan bilgiye göre, devriye görevi yürüten Doğubayazıt İlçe Polis Merkezi'ne ait zırhlı araç, ilçedeki Iğdır Dört Yol kavşağında devrildi. Kazada, araçta bulunan 2 polisten biri hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağrı'da zırhlı polis aracı devrildi: 1 yaralı
25.10.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis hafif yaralandı.
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514368 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/514368.aspx
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