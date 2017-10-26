Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, işçi Alirıza Keçeci (28), Burunköy Mahallesi'ndeki bir fabrikada elektrik kesintisinden kaynaklanan sorunu çözmek için fabrikaya gitti. Keçeci çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Alirıza Keçeci, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir kız çocuk babası olan Keçeci'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.