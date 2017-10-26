Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu satışının ve kullanımının önlenmesi için çalışmalarını sürdüren Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.G. (23) isimli şahsı takibe aldı. Bu kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları şahsın ifadesi doğrultusunda işbirliği yaptığı iddiasıyla Y.G (19)., Ş.C.K. (28), M.K. (23) ve G.S (19) isimli şahısları da gözaltına aldı. Polis, bu kişilerin uyuşturucu sattıkları ve kullanıcı oldukları iddia edilen 14 kişiyi daha yakalayarak ifadelerini aldı.

Operasyonda 17 paket halinde 60 gram esrar maddesi de ele geçirilirken Adliyeye çıkartılan M.G. (23), Y.G (19)., Ş.C.K. (28), M.K. (23) ve G.S (19) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.