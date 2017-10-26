Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vereceği resepsiyonda hayat hikâyeleriyle topluma örnek olan vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek resepsiyonun davetlileri arasında Bursa’da hamile eşi için kopardığı erik ve kayısının parasını ağaca asan minibüs şoförü Soner Kaya ile Zonguldak’ta bindikleri otobüste “kirlenmesin” diye koltuğa oturmayan madenciler ve Çorum’da engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapan 67 yaşındaki Pakize Memiş de bulunuyor. Malatya’da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenerek, kumaş fabrikası kuran ve kendi işinin patronu olan Şehriban Şahin de 29 Ekim resepsiyonunun davetlileri arasında olacak. Terörün verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen insansız hava aracı tasarlayan, Muş’ta yaşayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resepsiyonunun davetlileri arasında yer alıyor.