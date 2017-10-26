Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı ekipler FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler il genelinde birçok ilçede önceden belirlenen adreslerde arama yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.