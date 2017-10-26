Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Şirket, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal etti.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) saat 08.30 ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00 seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri de aynı gerekçeyle programdan kaldırıldı.