Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılar yaşlı kadını parasını çekmesi için telefonla bankaya yönlendirdi. Telaşa kapılan yaşlı kadın ise bankada bulunan parasını bir bankanın Heykel şubesine giderek çekmek istedi. O bankanın sürekli müşterisi olan yaşlı kadının hareketlerinden şüphelenen banka çalışanları, hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek, dolandırıcıları bankaya parayı almak için çağırmasını istedi. Kadın, telefonu kapatmayarak, dolandırıcıları parayı almak üzere bankaya çağırdı. Bankadaki müşterileri boşaltan sivil polisler, müşteri gibi yaşlı kadınla birlikte beklemeye başladı. Kadının bankaya çağırdığı dolandırıcı, olaydan şüphelenerek parayı almaya gelmedi. Uzun süre banka şubesinde dolandırıcıyı bekleyen yaşlı kadın, kendisini arayan numarayı polis ekiplerine vererek bankadan ayrıldı.