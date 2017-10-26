Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası kırsalında yakalanan "Aram" kod adlı terörist Mustafa Tolucan'ın (25), bölgeye ağustosta geldiklerini, halktan destek bulamadıkları için sürekli yer değiştirdiklerini söylediği öğrenildi. 4 kişi oldukları belirlenen Giresun yapılanmasının başında "Roşad Ankara" kod adlı Rahman Sümer'in olduğu öğrenildi.

Bu arada köylülerin teröristi güvenlik güçlerine nasıl teslim ettiklerine dair detaylar da ortaya çıktı. Sabah'a konuşan kepçe operatörü Dursun Ali Günlü, teröristi önceki gün Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası çıkışında yolda yürürken gördüğünü söyleyerek, "Şantiye işçisi olduğunu işten atıldığını söyledi. Açım susuzum dedi. Başında puşu, ayağında mekap olduğu için terörist olduğunu anlamıştım. Ben de araca alıp köy kahvehanesine götürdüm. Orada yiyecek ve içecek verildi. İhbar sonrası da güvenlik güçleri gelerek teröristi yakaladı" dedi.