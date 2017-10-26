Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak canını kurtaran bir kişi, Adana'da köprüden Seyhan Nehri'ne atlayarak intihara teşebbüs eden genç kızı kurtardı.Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selen Ö.(19) isimli genç kız Seyhan Nehri üzerine kurulu olan ve Reşatbey ile Yavuzlar Mahallesi'ni birbirine bağlayan Yavuzlar Asma Köprüsü'ne geldi. Bir süre burada gezen genç kız daha sonra köprü ucunda oturmaya başladı. Ağlayan genç kıza vatandaşlar yardımcı olmak istedi ancak genç kız kimsenin yardımını istemedi. Birden ayağa kalkan genç kız, nehre atladı. Bu arada, arkadaşlarıyla köprü üzerinde gezen ve Suriye'de süren iç savaşta canını kurtarmak için 4 yıl önce Halep'ten Adana'ya gelen Ali Alu (22) genç kızın atladığını görünce hiç düşünmeden köprüden nehre atladı. Alu, nehirde kaybolan ve boğulmak üzere olan genç kızı bulup karaya çıkardı.

Çevredeki vatandaşlar da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı şehir hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen genç kızın zorla evlendirilmek istendiği için intihara kalkıştığı ileri sürüldü. Genç kızı kurtaran Suriyel Ali Alu ise "Kız köprünün ucunda demirlerin üzerinde oturuyordu yardım etmek istedik yardımı istemeyip suya atladı ben de arkasından atlayıp onu kurtardım" dedi.