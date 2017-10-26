Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Aralık 2016’da terörist Kasım Yıldırımçakar bomba yüklü, sahte olarak düzenlenmiş 71 EU 595 plaka araç ile Adana’dan Kayseri’ye gitti. 17 Aralık’ta 08.48 sıralarında Zincidere Komando Tugayı nizamiyesinden çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip eden terörist, Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi önünde bulunan otobüs durağına yanaştığı sırada otobüsün sol orta yan kısmına yaklaşarak bomba yüklü aracı patlattı. 38 AB 180 plakalı özel halk otobüsü içerisinde bulunan 15 asker şehit olurken, 54 asker yaralandı. 15’i tutuklu, 3’ü tutuksuz, 3’ü firari 21 sanık hakkında ’devletin bütünlüğünü bozmak ve tehlikeye atmak’, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’, ’15 kez kasten adam öldürme’, ’54 kez kasten adam öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan dava açıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geniş güvenlik önlemleri altında görülen davanın üçüncü gününde 14 sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar arasında tutuklu sanık Kenan Ç., Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nden jandarma eşliğinde duruşmaya getirildi. Şehit Yunus Emre Duran’ın babası Mahmut Duran ile Kayseri Barosu’ndan bir grup avukat da duruşmaya müşteki olarak katıldı.17 Aralık’ta 15 askerin şehit olduğu saldırıda canlı bomba olan Kasım Yıldırımçakar’ın saldırının hazırlık aşamasında sürekli yanında olan, saldırının krokisini hazırladığı, keşif yaptığı ve bomba mühimmatını Adana’da ormanlık alanda gömdüğü, daha sonra canlı bombayı Adana’dan Kayseri’ye kiralık araç ile gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 36 yaşındaki evli, 2 çocuk babası, inşaat işçisi Kenan Ç., kendisini daha iyi ifade etmek için Kürtçe savunma yapacağını söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından duruşmaya tercüman çağrıldı. Mahkeme başkanı tarafından sanığa iddianame okundu.Yemin ettirilen tercüman eşliğinde savunma yapması beklenen sanık Kenan Ç., Kürtçe konuşarak bu sefer iddianameyi okumadığını, savunma yapmayacağını, iddianameyi okuduktan sonra detaylı savunma yapacağını söyledi. Kenan Ç., "5-6 saatlik yoldan geldim. Kırıkkale F tipi cezaevinden geliyorum. Gardiyanlar duruşmam olduğunu söyledi. İddianameyi okumadım, iddianameden bir suret verildiği takdirde detaylı savunma yapacağım" dedi.Mahkeme heyeti duruşma salonunda UYAP bağlantısı ve SEGBİS sistemi olmaması nedeniyle, şehir dışında olan 1’i tutuklu 4 sanığın sesli ve görüntülü bilişim sistemi ile savunmalarının alınması için duruşmayı, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılmak üzere saat 14.00’e erteledi.